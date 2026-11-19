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В Днепре судили мужчину за использование пиротехники во время войны. Он запускал петарды с девятого этажа

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае. Тогда мужчина был на лестнице девятого этажа жилого дома. Он использовал петарды "CORSAR". При этом он так и не пришел на суд.

Суд назначил мужчине штраф в размере 1020 гривен.

Напомним, что в Ровно будут судить мужчину, запустившего фейерверк в жилом районе города, празднуя свой день рождения.