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В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины проводятся обыски. Они расположены в административном здании Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта

Об этом сообщили в Госавиаслужбе, передает RegioNews .

В ведомстве отметили, что способствуют работе следователей в рамках уголовного производства. Других подробностей по делу пока не сообщается.

Госавиаслужба отвечает за функционирование гражданской авиации и использование воздушного пространства Украины, в частности, во время военного положения.

Ведомство контролирует безопасность полетов, устанавливает правила для авиационной отрасли, работает над приближением украинских авиаперевозок к стандартам ЕС и представляет Украину в международных авиационных организациях.

Напомним, что в помещении исполнительного комитета Ирпенского городского совета 6 ноября правоохранители провели следственные действия.