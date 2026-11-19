В Госавиаслужбе проводят обыски: что известно
В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины проводятся обыски. Они расположены в административном здании Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта
Об этом сообщили в Госавиаслужбе, передает RegioNews .
В ведомстве отметили, что способствуют работе следователей в рамках уголовного производства. Других подробностей по делу пока не сообщается.
Госавиаслужба отвечает за функционирование гражданской авиации и использование воздушного пространства Украины, в частности, во время военного положения.
Ведомство контролирует безопасность полетов, устанавливает правила для авиационной отрасли, работает над приближением украинских авиаперевозок к стандартам ЕС и представляет Украину в международных авиационных организациях.
Напомним, что в помещении исполнительного комитета Ирпенского городского совета 6 ноября правоохранители провели следственные действия.