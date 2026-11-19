Бензин продолжает падать: как изменились цены на АЗС
Цены на горючее в Украине продолжают падать. Особенно дизтопливо и бензин А-95, которые до этого стремительно дорожали
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 19 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 89,94 гривны за литр (-1,65);
- бензин А-95 – 86,49 гривны за литр (-1,41 гривны);
- бензин А-92 – 82,81 гривны за литр (-1,63 гривны);
- дизтопливо – 100,83 гривны за литр (-0,17 гривны);
- автогаз – 62,39 гривны за литр (+0,02 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
В Чернигове мужчину осудили за изнасилование 15-летней девочки
20 ноября 2026, 00:15В Днепре мужчина запускал петарды с балкона
19 ноября 2026, 23:40На Полтавщине эксполицейский устроил схему для уклониста
19 ноября 2026, 23:20В Киевской области в огне погибла женщина
19 ноября 2026, 22:55Трамп раскритиковал помощь Украине и призвал Европу не тратить деньги на войну
19 ноября 2026, 22:45В Запорожье продали младенца иностранцу за 6 тысяч
19 ноября 2026, 22:40В Госавиаслужбе проводят обыски: что известно
19 ноября 2026, 22:23Россияне атаковали аптеку в Харькове: 7 пострадавших, среди них двое детей
19 ноября 2026, 21:53Пожары, разрушения и поврежденные автомобили: что известно о последствиях обстрела Киева
19 ноября 2026, 21:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все блоги »