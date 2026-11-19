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Цены на горючее в Украине продолжают падать. Особенно дизтопливо и бензин А-95, которые до этого стремительно дорожали

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 19 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 89,94 гривны за литр (-1,65);

бензин А-95 – 86,49 гривны за литр (-1,41 гривны);

бензин А-92 – 82,81 гривны за литр (-1,63 гривны);

дизтопливо – 100,83 гривны за литр (-0,17 гривны);

автогаз – 62,39 гривны за литр (+0,02 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.