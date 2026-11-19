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Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году одна из женщин предложила гражданину Китая за 6 тысяч долларов организовать рождение ребенка в Украине по программе суррогатного материнства, чтобы потом вывезти ребенка за границу.

Для этого она нашла 20-летнюю украинку. За 1,5 тысяч долларов девушка согласилась на фиктивный брак с гражданином Китая. После "свадьбы" в Запорожье они обратились в столичную клинику репродуктивной медицины. Там украинка предоставила поддельную медицинскую справку о бесплодии, необходимую для участия в программе суррогатного материнства. В мае "фиктивные супруги" стали родителями: суррогатная мать родила ребенка.

Уже со временем гражданин Китая уехал из Украины вместе с полуторамесячным ребенком.

"Три женщины инкриминируют торговлю людьми в отношении малолетнего, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, в Николаеве родителей приговорили к 10 и 11 годам за продажу новорожденного ребенка . Еще до рождения ребенка они договорились продать его за 10 тысяч долларов.