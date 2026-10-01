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01 жовтня 2026, 17:12

У Фастові суд зобов'язав передати у комунальну власність два укриття на 200 осіб

01 жовтня 2026, 17:12
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Фото: Київська обласна прокуратура
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У Фастові Київської області два об’єкти цивільного захисту, які тривалий час мали статус безхазяйного майна, передадуть у комунальну власність

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відповідні позови Фастівської окружної прокуратури задовольнив Господарський суд Київської області.

Йдеться про сховище та укриття, право комунальної власності на які мають зареєструвати після рішення суду.

Прокуратура звернулася до суду, оскільки такі об’єкти мають використовуватися за прямим призначенням — для захисту людей під час повітряних тривог. Через відсутність належно оформленого права власності їхнє повноцінне використання було ускладнене.

Господарський суд Київської області погодився з доводами прокурорів та задовольнив позови.

Після реєстрації права комунальної власності захисними спорудами зможуть користуватися мешканці багатоквартирних будинків, у яких вони розташовані.

Загальна місткість двох укриттів становить 200 людей, їхня площа — 152 квадратні метри. Оціночна вартість об’єктів — 4,3 млн гривень.

Належне оформлення та використання захисних споруд в умовах регулярних ракетних і дронових атак є важливою складовою безпеки населення.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці перевіряють можливе порушення безпеки. Йдеться про студентів, яких не пускали до укриття.

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