Атака дронів на Київщину: пожежа в супермаркеті та постраждалі у Броварах
Російські війська продовжують атакувати безпілотниками Київську область
Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
В Обухівському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджена будівля супермаркету, спалахнула пожежа. Попередньо, там можуть бути постраждалі. Профільні служби працюють на місці.
У Броварах через ворожу атаку травмовані троє місцевих жителів. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення, а ще в одного постраждалого діагноз встановлюють. Їм надають усю необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. На жаль, рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.
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