Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

В Обухівському районі внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджена будівля супермаркету, спалахнула пожежа. Попередньо, там можуть бути постраждалі. Профільні служби працюють на місці.

У Броварах через ворожу атаку травмовані троє місцевих жителів. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення, а ще в одного постраждалого діагноз встановлюють. Їм надають усю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. На жаль, рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.