На Київщині за позовами прокуратури державі повертають 6 га земель водного фонду і лісу

Фото: Київська обласна прокуратура

Прокуратура Київської області у судовому порядку домоглася повернення у власність громади та держави земель загальною площею 6 га. Йдеться про 2 га земель водного фонду та 4 га земель лісогосподарського призначення, які, за встановленими судами обставинами, вибули з власності з порушенням вимог законодавства

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За позовом Бориспільської окружної прокуратури Господарський суд Київської області витребував із незаконного володіння 2 га земель водного фонду на користь Вороньківської сільської ради.

Суд погодився з доводами прокурора про те, що земельна ділянка незаконно вибула з комунальної власності з порушенням вимог земельного та водного законодавства.

Ще 4 га земель лісогосподарського призначення повертають за позовом Білоцерківської окружної прокуратури. Київський апеляційний суд задовольнив позовні вимоги прокуратури щодо земельної ділянки, розташованої на території Таращанської міської територіальної громади.

Суд установив, що у 2019 році ці землі відвели громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель лісогосподарського призначення. Надалі земельні ділянки відчужили та об’єднали в одну ділянку площею 4 га.

Апеляційний суд погодився з доводами прокуратури про порушення вимог земельного та лісового законодавства та задовольнив позов про витребування земельної ділянки з незаконного володіння.

Таким чином, за результатами двох судових справ прокуратура Київщини домоглася повернення 6 га земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці викрили групу, учасники якої, за даними слідства, незаконно переоформлювали земельні ділянки, що належали іншим людям. Серед потерпілих переважно були люди похилого віку.