Атака на Киевщину: в больнице умер раненый ребенок, количество жертв возросло до четырех

Фото: ГСЧС

Число погибших в Киевской области в результате российских атак с 19 сентября возросло до четырех. В больнице скончался ребенок, который получил ранения во время атаки в Вышгородском районе. Среди погибших – трое детей и женщина

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews .

"К сожалению, есть трагическая новость. В больнице умер ребенок, который получил ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, количество погибших на Киевщине возросло до четырех — трое детей и женщина", — отметил Ткаченко.

По словам главы ОВА, Киевщина пережила более суток российских атак. В результате ударов в пяти районах области поврежден 31 объект.

Больше повреждений зафиксировали в Фастовском районе — там пострадали 24 объекта. В их числе жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия, а также 17 транспортных средств.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта — два частных домовладения, помещения предприятия и учебное заведение.

В Обуховском районе повреждено частное домовладение.

В Броварском районе повреждены частные домовладения и линия электропередачи.

В Бучанском районе зафиксировали повреждение складского помещения.

Напомним, что 19 сентября в Вышгородском районе в результате атаки российских беспилотников пострадали мать и ребенок.