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19 вересня 2026, 11:18

На Київщині водій Nissan з’їхав з дороги та врізався в дерево

19 вересня 2026, 11:18
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Фото: Національна поліція
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У Борисполі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерево

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок аварії кермувальник отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.

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