На Київщині водій Nissan з’їхав з дороги та врізався в дерево
У Борисполі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в дерево
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Внаслідок аварії кермувальник отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.
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