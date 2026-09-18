На Сумщине мотоциклист насмерть сбил 8-летнего мальчика и скрылся

Фото: Национальная полиция

В городе Бурынь в Сумской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист сбил 8-летнего мальчика, после чего покинул место аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, ДТП произошло около 17:00 на площади Защитников Украины. Водитель мотоцикла допустил наезд на ребенка, который вел в руках велосипед. После столкновения наставник уехал с места происшествия.

Несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Для розыска водителя в районе Конотопа полицейские ввели в действие специальную операцию. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что в ДТП может быть причастен 18-летний житель района. Его разыскали и задержали в процессуальном порядке.

Напомним, в Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в иномарку. Столкнулись 24-летний водитель JEEP RENEGADE и мотоцикл GEON, которым управлял 16-летний парень. В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.