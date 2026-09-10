14:30  10 вересня
Удари РФ по складах з продуктами: як зростуть ціни
14:27  10 вересня
На Житомирщині дев'ятеро людей отруїлися після відвідування ресторану
13:07  10 вересня
Мобілізувався і через 4 дні втік: на Львівщині військового засудили до 5 років
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2026, 16:40

На Київщині жінка згоріла прямо в приміщенні

10 вересня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась на Білоцерківщині. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Пожежа сталась у селі Сухоліси. Там загорілась господарська будівля. Під час огляду приміщення знайшли тіло жінки. Відомо, що нею була 86-річна місцева жителька. Фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті горіла база відпочинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція пожежа Київська область
У Києві влучання біля ТРЦ "Республіка Парк": палає заправка
10 вересня 2026, 10:35
Росіяни вдарили по Києву: у Голосіївському районі спалахнула пожежа
10 вересня 2026, 08:54
У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку: виникла пожежа
09 вересня 2026, 17:21
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
$21 000 у криптовалюті за виїзд до Європи: у Києві викрили адвоката-організатора схеми
10 вересня 2026, 16:29
Росія атакувала іноземне судно поблизу Одещини: загинули двоє азербайджанських моряків
10 вересня 2026, 16:15
"Дронова ППО" програла реактивним загрозам: ціна помилок і надприбутків
10 вересня 2026, 15:59
У Дніпрі чоловіки напали та пограбували військового
10 вересня 2026, 15:45
Росіяни повторно вдарили по ТРЦ у центрі Сум
10 вересня 2026, 15:31
Сили оборони вдарили по порту в Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану
10 вересня 2026, 15:18
У Краматорську зросла кількість постраждалих: серед них – немовля
10 вересня 2026, 14:58
На Полтавщині знешкодили нерозірвані бойові частини російських ракет
10 вересня 2026, 14:46
Удари РФ по складах з продуктами: як зростуть ціни
10 вересня 2026, 14:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Всі блоги »