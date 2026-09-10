На Київщині жінка згоріла прямо в приміщенні
Трагедія сталась на Білоцерківщині. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Пожежа сталась у селі Сухоліси. Там загорілась господарська будівля. Під час огляду приміщення знайшли тіло жінки. Відомо, що нею була 86-річна місцева жителька. Фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі.
"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті горіла база відпочинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок.
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