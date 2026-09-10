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В Черном море 9 сентября атаки беспилотников подверглось иностранному судну TEDY, в составе экипажа которого находились граждане Азербайджана

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, передает RegioNews.

В результате удара беспилотников погибли два азербайджанских моряка – Аслан Алиев и Асим Гасимов. Еще двое граждан Азербайджана, Имран Новрузов и Рауф Алиев, получили ранения и были госпитализированы в больницу в Черноморске Одесской области.

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины подтвердили, что РФ совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Одесской области, повредив буксир TEDY под иностранным флагом. В ведомстве уточнили, что кроме двух погибших и двух госпитализированных еще шестерым членам экипажа (также гражданам Азербайджана) оказали необходимую помощь на месте, без госпитализации.

В министерстве отметили, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, создавая угрозу морякам, а Украина фиксирует каждый такой случай и информирует международных партнеров.

В МИД Азербайджана не уточнили точную локацию поражения судна в Черном море. В то же время вечером 9 сентября министерство обороны РФ в своих соцсетях заявило об ударе по буксиру, сопровождавшему суда в одесский порт.

По данным издания Media.AZ, судно TEDY подвергалось атакам 9 сентября и ночью 10 сентября, а всего на его борту находились 10 членов экипажа.

Как отмечает Astra, TEDY является 30-метровым буксиром, который ходит под флагом Сомали, а его последнюю позицию перед атакой фиксировали 7 сентября вблизи румынского порта Констанца.

Напомним, ночью 17 августа РФ снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четыре человека.