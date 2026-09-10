14:30  10 сентября
Удары РФ по складам с продуктами: как вырастут цены
18:15  10 сентября
Запугали "тюрьмой для родителей": в Киеве мошенники выманили у 13-летней дочери военного более 2,5 млн грн
13:07  10 сентября
Мобилизовался и через 4 дня сбежал: на Львовщине военного приговорили к 5 годам
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2026, 16:29

$21 000 в криптовалюте за выезд в Европу: в Киеве разоблачили адвоката-организатора схемы

10 сентября 2026, 16:29
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Киеве объявили о подозрении 42-летнему адвокату, который организовал схему незаконного пересечения госграницы для мужчины призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Адвокат предложил киевлянину схему по пересечению границы: мужчину должны были забрать в Киеве и доставить в один из приграничных городов, где его уже ждали бы сообщники, которые должны сопроводить клиента в Румынию или Венгрию.

Чтобы все прошло без внимания, адвокат сказал мужчине взять только деньги, документы и минимум личных вещей, а самое главное – выключить телефон.

Свои услуги фигурант оценил в 21 тысячу долларов. В частности, он сообщил, что оплату принимает исключительно в криптовалюте.

Правоохранители разоблачили 42-летнего дельца. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (содействие в организации незаконной переправки лиц через госграницу).

Злоумышленнику грозит до девяти лет заключения.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников схемы.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации. Фигурантов задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев адвокат выезд за границу уклонисты схема
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Днепропетровской области россияне атаковали тепловоз - СМИ
10 сентября 2026, 18:25
Удар РФ по Павлограду: количество погибших и пострадавших увеличилось
10 сентября 2026, 18:23
Запугали "тюрьмой для родителей": в Киеве мошенники выманили у 13-летней дочери военного более 2,5 млн грн
10 сентября 2026, 18:15
Атака на Павлоград: среди пострадавших – двое спасателей
10 сентября 2026, 17:58
Оккупанты сбросили КАБы на Сумы: ранены 11 человек, среди них – трое детей
10 сентября 2026, 17:43
Россияне ударили по ТРЦ в центре Павлограда: известно о двух погибших и 18 раненых
10 сентября 2026, 17:26
Силы обороны поразили пункты управления БПЛА, склады и три РЛС россиян
10 сентября 2026, 17:14
В "Резерв+" расширили список педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн
10 сентября 2026, 16:53
В Киевской области женщина сгорела прямо в помещении
10 сентября 2026, 16:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Все блоги »