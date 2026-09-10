В Киеве объявили о подозрении 42-летнему адвокату, который организовал схему незаконного пересечения госграницы для мужчины призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Адвокат предложил киевлянину схему по пересечению границы: мужчину должны были забрать в Киеве и доставить в один из приграничных городов, где его уже ждали бы сообщники, которые должны сопроводить клиента в Румынию или Венгрию.

Чтобы все прошло без внимания, адвокат сказал мужчине взять только деньги, документы и минимум личных вещей, а самое главное – выключить телефон.

Свои услуги фигурант оценил в 21 тысячу долларов. В частности, он сообщил, что оплату принимает исключительно в криптовалюте.

Правоохранители разоблачили 42-летнего дельца. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (содействие в организации незаконной переправки лиц через госграницу).

Злоумышленнику грозит до девяти лет заключения.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех участников схемы.

Напомним, в Киеве двое дельцов предлагали фиктивное поступление в вуз для отсрочки от мобилизации. Фигурантов задержали.