Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала 19-річного жителя Миколаєва, який за завданням ФСБ готував вбивство відомого громадського активіста на Київщині. Зловмисника затримали із засідки під час підготовки до замаху

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Для цього агент тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником.

Далі за інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали кілера у засідці під час підготовки до замаху.

Замовлення ворога виконував завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору росіян він потрапив через свою активність у соцмережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Після вербування російська спецслужба відрядила свого агента до столиці України для вчинення резонансного вбивства.

Під час обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками, набої та смартфони із доказами зв'язку з ФСБ.

Агенту оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали "крота" ФСБ у лавах ЗСУ, який поновився на службі після СЗЧ для шпигунства.