Уточнені наслідки удару по Київщині: кількість загиблих зросла, 12 людей поранені
Підтверджено загибель трьох людей, ще 12 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Основний удар ворога припав на місто Бориспіль
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, магазин та два приватні будинки. На парковці згоріли три автомобілі. Рятувальники евакуювали 48 мешканців та деблокували з-під завалів двох людей. Постраждали 9 людей, зокрема двоє дітей (2010 та 2021 років народження).
В іншій частині Борисполя виникла пожежа вантажного автомобіля на об'єкті інфраструктури. Пошкоджено будівлю підприємства. Загинули 2 людини, ще 3 дістали поранень.
Окрім цього, через пошкодження приміщення СТО у Борисполі загинула ще одна людина.
В Обухівському районі у селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та дві багатоповерхівки, а у селі Гусачівка пошкоджені 11 приватних будинків, гараж та авто.
На місцях подій продовжують працювати рятувальники та ліквідовувати їхні наслідки. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська РФ завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, ще 9 – отримали поранення.