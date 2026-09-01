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01 вересня 2026, 09:40

Уточнені наслідки удару по Київщині: кількість загиблих зросла, 12 людей поранені

01 вересня 2026, 09:40
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Фото: ДСНС
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Підтверджено загибель трьох людей, ще 12 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Основний удар ворога припав на місто Бориспіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, магазин та два приватні будинки. На парковці згоріли три автомобілі. Рятувальники евакуювали 48 мешканців та деблокували з-під завалів двох людей. Постраждали 9 людей, зокрема двоє дітей (2010 та 2021 років народження).

В іншій частині Борисполя виникла пожежа вантажного автомобіля на об'єкті інфраструктури. Пошкоджено будівлю підприємства. Загинули 2 людини, ще 3 дістали поранень.

Окрім цього, через пошкодження приміщення СТО у Борисполі загинула ще одна людина.

В Обухівському районі у селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та дві багатоповерхівки, а у селі Гусачівка пошкоджені 11 приватних будинків, гараж та авто.

На місцях подій продовжують працювати рятувальники та ліквідовувати їхні наслідки. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська РФ завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, ще 9 – отримали поранення.

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