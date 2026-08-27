Авиация ГСЧС и спецтехника аэропорта: в Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеских ударов

Фото: ГСЧС

В Бориспольском районе Киевской области 27 августа идет ликвидация последствий российских обстрелов. К работам привлекли авиацию ГСЧС, а также дополнительные силы и средства

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Из-за повторных атак российских войск работа спасателей усложняется.

Несмотря на это, чрезвычайники продолжают работать на местах возгораний.

К ликвидации пожаров кроме подразделений ГСЧС привлечены работники государственного международного аэропорта "Борисполь", подразделения местной пожарной охраны и сельские пожарные команды из окрестных населенных пунктов.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, россияне ночью и утром 27 августа атаковали Киев баллистикой и беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Деснянском, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.

Около 10:00 в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения беспилотников. Сообщалось, что поэтому в киевском метро образовалось значительное скопление людей , которые использовали станции подземки в качестве укрытия.