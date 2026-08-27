Житель Николаева получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и передачу данных о ПВО

Фото: Офис Генерального прокурора

37-летний житель Николаева получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали в суде, что осужденный собирал и передавал представителю спецслужб РФ сведения об объектах военной инфраструктуры на территории Николаева.

Особый интерес, по данным следствия, мужчина проявлял к местам расположения огневых позиций противовоздушной обороны и логистических складов Сил обороны Украины.

Собранную информацию с указанием конкретных локаций он посылал российской стороне через мессенджер.

В феврале 2026 мужчину задержали в Николаеве.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что троих жителей Донбасса признали виновными в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.