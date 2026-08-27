Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены школы, ранены
Днем 27 августа россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела повреждены здания
Об этом сообщает ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки россиян повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки, автомобили.
Пострадали 55-летняя женщина и 72-летний мужчина: их госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больнице 71-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших будут лечиться дома.
Напомним, в Херсоне 26 августа российские войска повторно атаковали FPV-дроном автоцистерну ГСЧС, когда спасатели ликвидировали последствия предварительной атаки.
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