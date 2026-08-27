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27 серпня 2026, 15:23

Авіація ДСНС та спецтехніка аеропорту: на Київщині триває ліквідація наслідків ворожих ударів

27 серпня 2026, 15:23
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Фото: ДСНС
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У Бориспільському районі Київської області 27 серпня триває ліквідація наслідків російського обстрілу. До робіт залучили авіацію ДСНС, а також додаткові сили та засоби

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Через повторні атаки російських військ робота рятувальників ускладнюється.

Попри це, надзвичайники продовжують працювати на місцях загорянь.

До ліквідації пожеж, окрім підрозділів ДСНС, залучені працівники державного міжнародного аеропорту "Бориспіль", підрозділи місцевої пожежної охорони та сільські пожежні команди з навколишніх населених пунктів.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, росіяни вночі та зранку 27 серпня атакували Київ балістикою і безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах.

Близько 10:00 в столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Повідомлялося, що через це в київському метро утворилося значне скупчення людей, які використовували станції підземки як укриття.

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