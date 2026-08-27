В Кировоградской области участникам банды "русского" объявили новые подозрения

Фото: Нацполиция

В Кировоградской области правоохранители установили новые эпизоды деятельности банды, которая, по данным следствия, терроризировала предпринимателей и жителей Александрии и требовала у них деньги под вымышленными предлогами

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

Подозреваемые приходили к потерпевшим и заявляли, что у них якобы есть перед ними долги. Суммы придуманных долговых обязательств составляли от 3 до 10 тысяч долларов. Требования сопровождались угрозами физической расправой.

Если потерпевшие отказывались платить, злоумышленники, по данным полиции, могли изымать у них транспортные средства и недвижимость.

В январе 2026 г. правоохранители провели спецоперацию, во время которой задержали организатора и пятерых участников группировки. В ходе дальнейшего расследования следователи установили новые эпизоды преступной деятельности отдельных фигурантов.

В общей сложности, по данным следствия, участники банды незаконно получили от пострадавших 29 тысяч долларов.

На основании новых доказательств двум уголовным авторитетам и двум их сообщникам сообщили о новых подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство. Трем из них инкриминируют преступление, совершенное в составе организованной группы.

Напомним, что прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти мужчинам, подозреваемым в похищении более миллиона гривен с предприятия в Кропивницком районе. Всем избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.