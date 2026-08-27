Фиктивные меддокументы и дорогие автомобили: пятерых депутатов подозревают в махинациях с программой "Забота"

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Пятерым депутатам Киевского областного совета и четырем их родственникам сообщили о подозрении в мошенничестве с бюджетными средствами, предназначенными для помощи людям в сложных жизненных обстоятельствах

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, часть денег по программе "Забота" депутаты направляли своим родственникам и близким.

Программа "Забота" действовала для поддержки, в частности, семей людей и детей с инвалидностью, ветеранов, военнослужащих, семей погибших защитников, а также людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или пострадавших от войны.

В течение 2021-2025 годов на ее реализацию направили около 384 млн гривен бюджетных средств.

По материалам следствия отдельные депутаты использовали программу для личного обогащения. На своих родственников они якобы оформляли фиктивные медицинские документы, после чего обращались по поводу выплаты материальной помощи.

При этом, как установило следствие, реальной потребности в лечении или социальной поддержке получатели не имели.

Полученные бюджетные средства тратили, в частности, на услуги эстетической медицины, приобретение дорогих автомобилей и другие потребности.

В некоторых случаях часть полученной помощи, по данным правоохранителей, возвращали депутатам. Речь идет о переводах десятков тысяч гривен на их личные банковские карты.

Подозрения сообщили пяти депутатам Киевского областного совета и четырем их родственникам. В зависимости от роли им инкриминируют организацию, исполнение и пособничество в мошенничестве, совершенном в крупных и особо крупных размерах, в том числе организованной группой по чч. 2, 3, 5 ст. 27, чч. 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Напомним, что правоохранители разоблачили схему поставки лекарственных препаратов бюджетным медицинским учреждениям по завышенным ценам. По данным следствия, государственному и местным бюджетам нанесено более 80,9 млн грн ущерба.