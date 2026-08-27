В Херсонской области будут судить женщину за поддержку окупантов

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Жители Херсонского района сообщили о подозрении в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины, а также временной оккупации части украинской территории

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, во время оккупации Белозерского общества в 2022 году женщина систематически распространяла в пророссийских Telegram-чатах и каналах сообщения в поддержку государства-агрессора.

Со своего аккаунта она публиковала комментарии и голосовые сообщения, в которых одобряла российскую вооруженную агрессию, поддерживала оккупацию украинских территорий и выражала надежду на дальнейшее продвижение войск РФ по территории Украины.

Также, по материалам следствия, подозреваемая распространяла нарративы российской пропаганды и высказывалась с призывами к уничтожению украинцев и одобрением насилия в отношении граждан.

Женщине инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 998 тысяч 400 гривен.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.