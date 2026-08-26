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26 серпня 2026, 22:20

На Київщині агенти РФ готували замах проти очільника оборонного підприємства

26 серпня 2026, 22:20
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Фото: СБУ
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У Київській області викрили агента РФ. Виявилось, що ФСБ спланувала замах проти очільника оборонного підприємства

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, російська ФСБ займалась організацією замаху. Росіяни хотіли ліквідувати очільника оборонного підприємства за допомогою вибухівкою. Пристрій закріпили під водійським сидінням авто чоловіка.

Правоохоронці завчасно вилучили бомбу. Відомо, що вибухівка містила кілограм гексогену.

Підготовкою теракту теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року його завербували спецслужби РФ чере його сина, який проживає на території країни-агресора.

"Отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП", - кажуть в СБУ.

Агента РФ затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду в РФ. Йому вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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