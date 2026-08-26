На Київщині чоловік забив пенсіонера до смерті

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У Київській області судитимуть чоловіка, який побив пенсіонера. Літній чоловік від отриманих травм помер

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався наприцінкці травня на Вишгородщині. 44-річний чоловік під час застілля посварився зі знайомим. Сварка швидко переросла у бійку. Чоловік завдав 75-річному знайомому численних ударів руками та ногами в область голови й тулуба.

Пенсіонера з травмами госпіталізували. Проте, на жаль, він помер у лікарні. Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі Деражне Рівненського району поліцейські затримали 68-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розбійному нападі на продавчиню.