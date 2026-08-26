В Польше задержан мужчина, пытавшийся взорвать автомобиль директора оборонного предприятия в Киевской области

Фото: Киевская областная прокуратура

Гражданину Украины сообщили о подозрении в законченном покушении на совершение террористического акта

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, он установил самодельное взрывное устройство на автомобиль директора оборонного предприятия в Ирпене. Подозреваемый был задержан в Польше, украинская прокуратура инициировала его экстрадицию.

По данным следствия, мужчина приобрел мобильный телефон и стартовый пакет, после чего изготовил самодельное взрывное устройство. У здания директора оборонного предприятия он также установил телефон с камерой, направленной на выход из двора.

Утром 28 июля подозреваемый, по версии следствия, прикрепил взрывное устройство к днищу автомобиля, которым пользовался директор предприятия. После этого на номер телефона, который являлся частью устройства, неоднократно совершались звонки.

Однако взрыв не произошел по причинам, которые не зависели от подозреваемого.

Мужчина задержан на территории Польши. Киевская областная прокуратура подготовила и направила необходимые документы для экстрадиции в Украину.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, что в селе Михайловка Самаровского района полицейские задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на умышленное убийство .