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21 августа 2026, 13:55

В Киевской области пенсионерка погибла в огне

21 августа 2026, 13:55
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла в городе Белая Церковь. Там загорелся частный дом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

К сожалению, во время осмотра территории дома спасатели обнаружили тело 70-летней местной жительницы. Специалисты будут выяснять точные обстоятельства трагического пожара.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая из-за ревности к знакомому мужчине подожгла дверь квартиры соседки. В результате возгорания никто не пострадал.

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