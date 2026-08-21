Фото: ГСЧС

После вражеского обстрела села Черкасская Лозовая саперы ГСЧС обнаружили две несдетонированные авиабомбы весом по 500 килограммов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Одна из авиабомб упала на приусадебный участок частного домовладения, другая – в 300 метрах от дома.

Саперы изъяли ФАБ-500, транспортировали их на специальную взрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Полтавской области обезвредили боевую часть российской ракеты, которая не сдетонировала во время падения.