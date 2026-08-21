В Харьковской области саперы уничтожили две 500-килограммовые авиабомбы ФАБ-500
После вражеского обстрела села Черкасская Лозовая саперы ГСЧС обнаружили две несдетонированные авиабомбы весом по 500 килограммов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Одна из авиабомб упала на приусадебный участок частного домовладения, другая – в 300 метрах от дома.
Саперы изъяли ФАБ-500, транспортировали их на специальную взрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, ранее в Полтавской области обезвредили боевую часть российской ракеты, которая не сдетонировала во время падения.
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