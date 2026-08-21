На Київщині пенсіонерка загинула у вогні
Трагедія сталась у місті Біла Церква. Там загорівся приватний будинок
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
На жаль, під час огляду території будинку рятувальники знайшли тіло 70-річної місцевої жительки. Наразі фахівці будуть з'ясовувати точні обставини трагічної пожежі.
"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 49-річну жінку, яка через ревнощі до знайомого чоловіка підпалила двері квартири сусідки. Унаслідок займання ніхто не постраждав.