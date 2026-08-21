Удар на 1600 км: Силы обороны Украины поразили НПЗ в Перми и аэродром "Мариновка"

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Украинские Силы обороны ночью 21 августа нанесли дальнобойные удары по объектам на территории России. В частности, были поражены нефтеперерабатывающий завод в Перми и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, НПЗ в Перми находится на расстоянии более 1600 км от границы Украины. Также зафиксированы результаты ударов в акватории Черного моря.

Кроме того, подтверждены последствия предварительных атак. На российском аэродроме "Ахтубинск" поврежден самолет Су-34. Расстояние до линии фронта составляет около 600 км.

В Приморско-Ахтарске, почти в 180 км от Украины, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, которыми российские войска атакуют Украину.

Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны за точные и меткие удары.

Напомним, Силы обороны Украины ночью 19 августа нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также во временно оккупированном Крыму.