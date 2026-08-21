Российский дрон попал в авто: в Харьковской области погиб пограничник

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В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб штаб-сержант Государственной пограничной службы, уроженец Золочева Алексей Кивилев

Об этом сообщили в Золочевском поселковом совете, передает RegioNews.

Алексей Кивилев родился 16 марта 1979 года в Золочеве. Учился в школе №4, после чего окончил Харьковский автодорожный техникум.

После прохождения срочной службы мужчина подписал контракт с Государственной пограничной службой Украины. В целом он посвятил службе 26 лет, защищая границы Украины, в частности, родной Золочевщины.

За примерное выполнение боевых задач Алексей Кивилов был отмечен благодарностями и наградами.

16 августа 2026 года пограничник погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Гуриновка Харьковской области. Русский дрон попал в его автомобиль.

Алексею Кивилеву было 47 лет.

Напомним, на Запорожье российский дрон атаковал спасателей. В результате атаки четверо пожарных получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения.