У Білій Церкві БЕБ припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів
Бюро економічної безпеки України припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Білій Церкві на Київщині. Заклади працювали без відповідних ліцензій та сплати податків
Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає RegioNews.
За даними слідства, організатори вживали заходів конспірації та приховували незаконну діяльність. Потрапити до закладів могли лише перевірені клієнти, яких допускали за попередньою домовленістю.
Щоб не привертати уваги правоохоронців і місцевих жителів, нелегальні заклади розмістили в різних районах Білої Церкви. Вони працювали переважно у житлових будинках та орендованих комерційних приміщеннях.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, термопринтери, касове обладнання, камери відеоспостереження, мобільні телефони, готівку та чорнові записи з інформацією про клієнтів.
Досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали скерували до суду.
Дії обвинувачених кваліфікували за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна організація або проведення азартних ігор.
Нагадаємо, що суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Бюро економічної безпеки України, яких працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили на одержанні хабарів.