У Білій Церкві БЕБ припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки України припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Білій Церкві на Київщині. Заклади працювали без відповідних ліцензій та сплати податків

Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає RegioNews .

За даними слідства, організатори вживали заходів конспірації та приховували незаконну діяльність. Потрапити до закладів могли лише перевірені клієнти, яких допускали за попередньою домовленістю.

Щоб не привертати уваги правоохоронців і місцевих жителів, нелегальні заклади розмістили в різних районах Білої Церкви. Вони працювали переважно у житлових будинках та орендованих комерційних приміщеннях.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, термопринтери, касове обладнання, камери відеоспостереження, мобільні телефони, готівку та чорнові записи з інформацією про клієнтів.

Досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна організація або проведення азартних ігор.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Бюро економічної безпеки України, яких працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили на одержанні хабарів.