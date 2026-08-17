20:20  17 августа
Российский военный завербовал 15-летнюю девушку для сбора разведданных в Донецкой области
18:45  17 августа
В Ровенской области несовершеннолетняя девушка упала с моста во время селфи
18:35  17 августа
В Киевской области задержали мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 20:55

В Днепропетровской области аферист провел "обряд" для пенсионера за почти 150 тысяч

17 августа 2026, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в Кривом Роге. Там аферист обманул плохо ходящего пенсионера

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Аферист заметил тяжело передвигавшегося пенсионера. Он представился вымышленным именем и предложил помощь пенсионеру: дедушку он занес на руках со двора в дом.

Попав внутрь жилья, аферист убедил пожилого мужчину, что нужно провести "специальный ритуал", чтобы улучшить здоровье. Испуганный пенсионер согласился на исцеление и отдал все свои хранения: 148 тысяч гривен.

На суде аферист признал вину. Он рассказал, что украденные деньги раздал своим детям. Суд назначил псевдоцелителя наказание в виде года лишения свободы.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист суд Днепропетровская область
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
16 ударов топором из-за ревности: в Киевской области будут судить мужчину за жестокое убийство сожительницы
17 августа 2026, 22:12
В Харькове мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки
17 августа 2026, 21:42
В Хмельницкой области провели теннисный фестиваль
17 августа 2026, 21:25
В Херсонской области двое погибли и девять раненых из-за российских обстрелов
17 августа 2026, 21:05
Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Сил логистики ВСУ
17 августа 2026, 20:50
Российский военный завербовал 15-летнюю девушку для сбора разведданных в Донецкой области
17 августа 2026, 20:20
Почти 2 тысячи памятников культурного наследия Украины повреждены или уничтожены из-за РФ
17 августа 2026, 19:59
На Прикарпатье произошло три ДТП за выходные: есть погибшие и пострадавшие
17 августа 2026, 19:37
В Ровенской области несовершеннолетняя девушка упала с моста во время селфи
17 августа 2026, 18:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »