В Днепропетровской области аферист провел "обряд" для пенсионера за почти 150 тысяч

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Кривом Роге. Там аферист обманул плохо ходящего пенсионера

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Аферист заметил тяжело передвигавшегося пенсионера. Он представился вымышленным именем и предложил помощь пенсионеру: дедушку он занес на руках со двора в дом.

Попав внутрь жилья, аферист убедил пожилого мужчину, что нужно провести "специальный ритуал", чтобы улучшить здоровье. Испуганный пенсионер согласился на исцеление и отдал все свои хранения: 148 тысяч гривен.

На суде аферист признал вину. Он рассказал, что украденные деньги раздал своим детям. Суд назначил псевдоцелителя наказание в виде года лишения свободы.

Напомним, ранее Терновский районный суд города Кривого Рога признал виновной местную жительницу в мошенничестве. Она обокрала человека под предлогом обряда "для снятия порчи".