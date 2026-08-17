Кровавое застолье на Харьковщине: пенсионер во время ссоры нырнул ножом в живот собственного сына

Фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Уведомление о происшествии поступило в полицию 15 августа. Правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возник конфликт на бытовой почве, переросший в драку.

Во время ссоры отец ударил сына ножом в живот. Мужчина получил проникающее ножевое ранение и был доставлен в больницу.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства. 69-летний фигурант был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Мужчине сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Квасилове Ровенского района полицейские задержали 33-летнего мужчину, который на улице угрожал прохожим предметом, похожим на гранату. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.