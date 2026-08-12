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12 серпня 2026, 19:37

Метадон у пакеті з-під соку: на Київщині жінка намагалася передати наркотики до СІЗО

12 серпня 2026, 19:37
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Суд визнав винною жительку Білої Церкви у незаконному збуті наркотичного засобу та призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели в суді, що жінка організувала передачу метадону своєму знайомому, який перебував у Черкаському слідчому ізоляторі.

Щоб приховати наркотичний засіб, вона сховала його в пакеті з-під соку, використавши упаковку як тайник. Після цього посилку через відділення поштового оператора відправили до установи виконання покарань.

Однак наркотики до адресата не потрапили. Під час огляду посилки працівники слідчого ізолятора виявили прихований метадон, обіг якого в Україні обмежено.

Після дослідження доказів суд визнав жінку винною у незаконному збуті наркотичного засобу та призначив їй 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці припинили діяльність організованої групи з семи осіб, які налагодили незаконний збут наркотичних засобів у Києві, Київській області та ДУ "Київський слідчий ізолятор”.

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