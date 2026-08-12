Нічна атака БПЛА на Київщину: вогнеборці ліквідували пожежу на логістичному об'єкті

Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу на логістичному об’єкті у Броварському районі Київської області, яка виникла внаслідок атаки російських БПЛА вночі 12 серпня

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Рятувальники приборкали пожежу на одній з локацій, на інших - роботи тривають.

Роботу рятувальників ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу особовий склад вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою - повертатися до роботи.

На місцях працюють підрозділи ДСНС Київської області, Києва та додаткові сили з інших регіонів України.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, вранці 12 серпня російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. Також постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення.