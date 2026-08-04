На Закарпатье пограничники спасли 17-летнего венгра, которого течение Тисы отнесло в Украину

Фото: ГНСУ

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение реки Тиса отнесло к украинскому берегу

Об этом сообщили в ГНСУ, передает RegioNews .

Информацию о том, что двоих молодых людей несет течением, украинские пограничники получили от венгерских коллег. Для проведения поисково-спасательных мероприятий военнослужащие привлекли катер.

Одного из ребят удалось оперативно обнаружить, доставить на берег и оказать ему необходимую помощь. После этого в порядке реадмиссии подростка передали венгерским пограничникам.

По словам спасенного, он вместе с 20-летним товарищем отдыхал на венгерском берегу Тисы. Когда старший юноша начал тонуть, парень бросился ему на помощь, однако мощное течение отнесло его к украинскому берегу.

Впоследствии венгерские пограничники сообщили, что обнаружили тело 20-летнего гражданина Венгрии. Спасти его не удалось – юноша погиб.

Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть . Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.