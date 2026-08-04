На Волыни водитель на бешеной скорости сбил насмерть 14-летнего парня
Авария произошла 31 июля, в Луцке, по пр. Соборности, около 22.45 час. К сожалению, в результате ДТП погиб подросток
Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.
19-летний водитель Audi A7 ехал на красный сигнал светофора с превышением скорости. Там он сбил переходящего дрогу 14-летнего пешехода. К сожалению, молодой человек от полученных травм погиб на месте.
Водителю сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога, как и ходатайствовали следователи полиции и прокуратура.
Напомним, ранее на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом" . Погибла пассажирка, водитель в больнице.
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