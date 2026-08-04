В Харькове поймали рецидивиста на попытке кражи с предприятия

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, пытавшемуся похитить имущество одного из местных предприятий

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2026 года. Фигурант незаконно проник на территорию предприятия и пытался вынести более 226 килограммов металлических изделий.

Злоумышленником оказался 44-летний мужчина, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Довести преступное намерение до конца он не смог. При попытке вынести похищенное имущество с территории предприятия мужчину разоблачили и остановили правоохранители.

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы, стоимость металлических изделий составляет более 29 тысяч гривен.

Следователи отдела СП ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на кражу, совершенное в условиях военного положения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 39-летнего жителя Варасского района, обвиняемого в серии имущественных преступлений