Обстрелы Херсонщины: вражеский дрон попал в больницу, погиб и ранен

Фото: ГСЧС

На Херсонщине в течение дня в результате обстрелов один человек погиб, семеро ранены, в том числе три медработницы

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, семь - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 4 августа российская армия избивала по населенным пунктам Херсонщины со ствольной артиллерии и дронами.

В частности, около 11:50 в Никольском в результате атаки беспилотника 40-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсоне от вражеских БПЛА в течение дня пострадали семь гражданских. Среди них - три сотрудницы одной из больниц, в корпус которой попал дрон.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, корпуса больницы, сельхозтехника, служебный и легковой автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что утром 4 августа российские террористы устроили охоту на продавца фруктов в Херсоне . FPV-дрон преследовал мужчину и атаковал его у рынка "Три штыка".