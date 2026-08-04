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04 августа 2026, 19:30

250 фактов мошенничества в Херсонской области: какие схемы чаще всего используют аферисты в 2026 году

04 августа 2026, 19:30
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области с начала 2026 года правоохранители зарегистрировали 250 уголовных производств по фактам мошенничества

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным ведомства, производство открыто по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят следователи Национальной полиции в Херсонской области под процессуальным руководством прокуроров.

В прокуратуре отмечают, что наиболее распространенными схемами обмана остаются:

  • фейковые государственные выплаты и компенсации;

  • фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы;

  • интернет-мошенничество при покупке товаров;

  • схемы под предлогом "легкого заработка"

Правоохранители отмечают, что мошенники постоянно меняют способы выманивания денег, однако их главное оружие остается неизменным — доверие человека.

Жителей Херсонщины призывают быть внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить банковские реквизиты на неизвестных сайтах и проверять информацию о каких-либо "выплатах" или "компенсациях" только через официальные государственные ресурсы.

Правоохранители подчеркивают, что своевременная осторожность может помочь уберечь от мошенников не только себя, но и родных и близких.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили 25-летнего мужчину. Он создал мошенническую схему в соцсетях.

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