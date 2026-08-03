На Київщині жінка загинула під колесами потяга

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась на залізниці у Борисполі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, електропотяг збив 49-річну жінку. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці розпочали рослідування.

"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати правилами безпеки на залізниці! Переходьте колії лише у спеціально облаштованих місцях та будьте уважними, адже залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом. Хлопців госпіталізували до реанімації.