На Київщині жінка загинула під колесами потяга
Трагедія сталась на залізниці у Борисполі. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, електропотяг збив 49-річну жінку. Вона переходила дорогу у невстановленому місці. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці. Правоохоронці розпочали рослідування.
"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати правилами безпеки на залізниці! Переходьте колії лише у спеціально облаштованих місцях та будьте уважними, адже залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині двоє підлітків вилізли на вагон і отримали удар струмом. Хлопців госпіталізували до реанімації.
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