На Київщині через Telegram торгували "путівками" за кордон для ухилянтів

Фото: Національна поліція

У Київській області правоохоронці викрили схему для ухилення від мобілізації. Ділки обіцяли чоловіками "допомогу" у переправленні за кордон

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Telegram зловмисники пропонували допомогу у незаконному перетені кордону. Вони визначали точку збору, звідки на автомобілі доставляли військовозобов'язаних до держкордону. За своїй "послуги" зловмисники хотіли отримати 2 тисячі доларів з кожного клієнта.

Наразі затримали одного з організаторів. Ним виявився 21-річний житель Львова. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.