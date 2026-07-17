В Киевской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы

Фото: Национальная полиция

Инциденит произошел в Белой Церкви, 11 июля, в 19.38 по улице Ярослава Мудрого. Теперь стало известно, что правоохранители задержали виновника

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, открыл огонь 43-летний местный житель. В результате стрельбы пострадал 18-летний парень. Его несовершеннолетний друг вызвал экстренные службы, после чего раненого госпитализировали.

Во время обыска у "стрелка" обнаружили пневматическую винтовку с оптическим прицелом и патроны к ней. Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца. Фигуранту объявили подозрение.