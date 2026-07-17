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17 июля 2026, 22:15

На Черниговщине мужчина из-за "помощи от ООН" потерял 50 тысяч

17 июля 2026, 22:15
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Фото из открытых источников
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В Черниговской области мужчина требовал компенсацию денег от банка. Оказалось, он рассчитывал на финансовую помощь, но в результате потерял деньги.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом с двух счетов мужчину в течение нескольких минут списали 49699 гривен. На следующий день он обратился в банк с заявлением о спорных операциях и сообщил об инциденте полиции.

После того, как банк отказал возвращать деньги, мужчина обратился в суд. Он требовал, чтобы с банка взыскали моральный ущерб. Однако, как выяснилось, мужчина перешел в Telegram по ссылке о якобы оформлении помощи от ООН, однако, увидев необходимость авторизации через приложение банкинга прекратил действия.

В банке отметили, что платежи были выполнены через мобильное приложение с использованием необходимой аутентификации. В частности, отметили, что финансовый номер не изменялся, SIM-карта не перевыпускалась, а клиент получал уведомления о входе в приложение и предупреждение не сообщать коды подтверждения.

В результате суд не обязал банк возвращать мужу деньги.

Напомним, в Прикарпатье псевдобанкиры оставили пенсионерку без последних денег. Женщине позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он уверил ее, что якобы для "защиты" денег она должна сообщить ему конфиденциальные данные банковской карты. Со счета женщины сняли 75 тысяч гривен.

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