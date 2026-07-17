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В Киеве судили мужчину по схеме с квартирами. Оказалось, что он заселялся в дом, но после получения доступа к жилью отменял оплату, из-за чего арендодатели не получали деньги.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Киевлянин находил квартиры для аренды посуточно через онлайн-сервис. При этом при общении с менеджерами он использовал вымышленное имя. Мошенник присылал арендодателям скриншоты электронных квитанций о якобы успешной оплате, но когда получал ключи от жилья – отменял платежные операции.

В результате мужчина бесплатно пожил в 68 квартирах в разных районах столицы. В общей сложности сумма отмененных платежей составляет более 106 тысяч гривен.

На суде он полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде года пробационного надзора.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста . Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.