В Марганце россияне FPV-дроном атаковали автобус с работниками
В Марганце Днепропетровской области вечером 17 июля в результате дроновой атаки на автобус один человек погиб, еще восемь человек получили ранения
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
По его словам, к вечеру россияне ударили FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники возвращались с работы домой.
"48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шестеро мужчин. Все они госпитализированы", - отметил глава ОВА.
Напомним, что в Харькове 17 июля было зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в Салтовском районе города.
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