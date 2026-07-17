В Марганце россияне FPV-дроном атаковали автобус с работниками

Фото: Днепропетровская ОВА

В Марганце Днепропетровской области вечером 17 июля в результате дроновой атаки на автобус один человек погиб, еще восемь человек получили ранения

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, к вечеру россияне ударили FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники возвращались с работы домой.

"48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шестеро мужчин. Все они госпитализированы", - отметил глава ОВА.

Напомним, что в Харькове 17 июля было зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в Салтовском районе города.