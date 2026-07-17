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17 июля 2026, 22:13

В Запорожье вражеский БпЛА атаковал ГСЧС-ников во время тушения пожара

17 июля 2026, 22:13
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Фото: ГСЧС
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В Запорожской области российские войска 17 июля нанесли повторный удар беспилотником по спасателям, ликвидировавшим пожар, вызванный предварительным обстрелом. В результате атаки ранения получил один из чрезвычайников

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, возгорание в экосистеме возникло после вражеских обстрелов. Во время проведения аварийно-спасательных работ российские оккупанты совершили повторный удар БпЛА непосредственно по месту работы пожарных.

В результате атаки один спасатель получил осколочные ранения.

"В настоящее время он находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили чрезвычайники.

Напомним, что в Марганце Днепропетровской области вечером 17 июля в результате дроновой атаки на автобус один человек погиб, еще восемь человек получили ранения.

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