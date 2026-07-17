Россияне ударили КАБом по Харьковщине: среди пострадавших дети
В результате российского авиаудара управляемой авиабомбой по Изюму на Харьковщине пострадали четыре человека, среди которых трое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в результате удара 8-летний мальчик получил взрывные ранения. Ранения обломками стекла получили 16-летняя девушка и 40-летний мужчина.
Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших детей выросло.
Еще одна потерпевшая – 13-летняя девочка, у которой медики диагностировали острую реакцию на стресс. Ей оказали необходимую помощь.
Последствия российской атаки уточняются.
Напомним, что в Харькове 17 июля было зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в Салтовском районе города.