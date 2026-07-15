Рятувальники провели складне розмінування дахів у Вишневому

Фото: ДСНС

У Вишневому на Київщині рятувальники-верхолази спільно з піротехніками ДСНС провели унікальну операцію з обстеження будівель, пошкоджених внаслідок російських атак

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Через значні руйнування та загрозу вибухонебезпечних предметів доступ до покрівель був украй складним.

Для безпечного виконання робіт верхолази за допомогою спеціального альпіністського спорядження підняли саперів на дахи пошкоджених будівель та супроводжували їх протягом усього обстеження.

Опинившись на покрівлях, фахівці піротехнічних підрозділів ретельно перевірили їх на наявність вибухонебезпечних предметів і знешкодили всі виявлені загрози.

У ДСНС зазначили, що такі заходи дали змогу гарантувати безпеку для подальших аварійно-відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах.

Нагадаємо, що 6 липня росіяни атакували Вишневе на Київщині. Після удару РФ у місті виникла велика пожежа на території складських приміщень, згоріли та були пошкоджені будинки на кількох вулицях.

За оновленими даними, внаслідок обстрілу у місті загинуло 9 людей, а також повідомлялося, що ще майже три десятки постраждали.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому знаходився склад боєприпасів. За його словами, через цю ситуацію в "Укроборонпромі" будуть кадрові рішення.