Львовские спасатели сняли с дерева женщину, полезшую спасать своего кота

Фото: ГСЧС Львовской области

Во Львове 11 июля спасатели помогли женщине, которая, спасая своего кота, сама оказалась на дереве и не смогла самостоятельно спуститься

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел вечером 11 июля по улице Карпатской. Около 22:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о женщине, которая вместе с домашним питомцем застряла на дереве высотой около четырех метров.

Как выяснилось, во время прогулки кот взобрался на дерево. Хозяйка полезла за ним, смогла снять животное, но сама безопасно спуститься уже не смогла.

На место прибыли спасатели, установившие выдвижную лестницу. С ее помощью женщина благополучно спустилась на землю, крепко держа на руках своего четырехлапого любимца.

В ГСЧС призывали граждан беречь себя и своих домашних животных, а в случае опасности обращаться за помощью в Службу спасения.

Напомним, что в Киеве во время ликвидации последствий российского обстрела чрезвычайники спасли оставшегося в поврежденной квартире кота .